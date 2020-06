Alex Curescu va conduce din viitorul sezon echipa de handbal feminin Universitatea Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea Cluj are un nou antrenor, Alex Curescu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. In varsta de 42 de ani, Alex Curescu este originar din Resita, dar s-a stabilit in Olanda, unde a activat din anul 1997 pana in prezent. …

- Cristina Neagu (31 de ani), interul stanga al celor de la CSM București și Asma Elghaoui (28 de ani), pivotul campioane SCM Rm. Valcea, au fost votate in echipa ideala a Ligii Campionilor la handbal feminin. Intr-un sezon in care competiția s-a oprit in "sferturi", fiind premise sa se reia, totuși,…

- Antrenorul roman Zoltan Kadar se va ocupa de pregatirea fostei campioane a Elvetiei, Grashopper Zurich, ajunsa acum in liga secunda, anunța Telekom Sport. Mandatul austriacului Goran Djuricin a fost unul dintre cele mai scurte din istoria clubului din Zurich: trei luni si doua meciuri de campionat.…

- Echipa Romaniei face parte din prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2020, gazduit de Danemarca si Norvegia (3-20 decembrie), a anuntat, joi, FRH pe site-ul sau oficial. In prima urna valorica au mai fost incluse…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, ca in conditiile crizei provocate de pandemia de coronavirus pe el il intereseaza foarte mult cum se va desfasura Liga I din sezonul urmator si nu daca se vor mai disputa meciurile din actuala editie de campionat. "Am inceput…

- Tragedie in lumea sportului romanesc. Fostul portar al Stelei Martin Tudor a murit, astazi, la varsta de 43 de ani. El se afla la Resita cand s-a produs tragicul eveniment. Martin Tudor a jucat, de-a lungul carierei, la Jiul Petrosani, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj si Universitatea Cluj. Ca jucator…