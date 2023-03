Stiri pe aceeasi tema

- Un nou meci amical pentru echipa feminina de fotbal Farul Constanta, care conduce in clasamentul seriei intai a Ligii a 2 a. Formatia antrenata de Ionut Florea s a deplasat in capitala pentru o partida cu Rapid Bucuresti, de care a dispus la scor, cu 15 2 Pentru Farul au inscris Andreea Laiu 12, 30,…

- U Cluj va disputa urmatorul meci de pe teren propriu, cu CS Mioveni (10 februarie), la Mediaș, intrucat gazonul de pe stadionul propriu, Cluj Arena, arata deplorabil. U Cluj se muta de acasa, de pe Cluj Arena, unde gazonul nu se prezinta in cele mai bune condiții. Notificați de LPF și de deținatorul…

- Daniel Munteanu (44 de ani), fost jucator la Foresta Suceava, Farul Constanța sau Unirea Urziceni, a povestit, in direct la GSP Live, despre comportamentul pe care Dumitru Bucșaru, fostul patron al ialomițenilor, il avea in perioada cand acesta activa la campioana din 2009 a Ligii 1. Fostul fundaș central…

- Tiberiu Curt, 47 de ani, vicepreședintele celor de la Farul Constanța și fost fotbalist important al Ligii 1, rememoreaza amintiri de pe vremea cand evolua la rivalele Craiova, Steaua, Rapid și Dinamo. ...

- In cele 15 partide disputate pana acum, Farul II a acumulat 25 de puncte, inregistrand sase victorii, sapte egaluri si doua infrangeri, golaveraj 31 16. Clasata pe locul trei la finele lui 2022 in seria a treia a Ligii a 3 a, Farul Constanta II si a reluat pregatirile, in noul an, primul obiectiv find…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul Universitații Cluj, a avut un „client” la finalul meciului cu UTA, incheiat 0-0: administratorul gazonului de pe Cluj Arena. Terenul s-a prezentat in condiții lamentabile, iar „Geana” nu s-a abținut. Și-a spus nemulțumirile public, agasat de condițiile indurate astazi…

- Deschisa de Farul Constanta II ndash; FC Voluntari II 1 1, etapa a 15 a a Ligii a 3 a, seria a treia, a continuat cu restul partidelor, in care au evoluat si celelalte doua reprezentate ale judetului Constanta in competitie:Gloria Albesti ndash; Recolta Gheorghe Doja 1 1CS Afumati liderul clasamentului…