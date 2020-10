Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul l-a transferat pe Adrian Stoian (29 de ani, mijlocaș central), ultima data la AS Livorno. FC Viitorul Constanța anunța transferul jucatorului Adrian Stoian, care a semnat un contract valabil pentru un an cu drept de prelungire pentru inca un sezon cu formația noastra. ...

- Romario Benzar (28 de ani) a revenit la Viitorul, fiind imprumutat timp de un sezon de la Lecce. Fundașul dreapta parasește astfel Italia și revine la Viitorul, echipa care l-a propulsat in fotbalul mare. Benzar a fost crescut de academia Gheorghe Hagi, iar pentru prima echipa a clubului constanțean…

- ASU Politehnica a intarit un compartiment din care a inregistrat plecari in ultima perioada. Dupa Fisteag, revenit la echipa saptamana trecuta, alb-violetii si-au luat si un portat mai experimentat din strainatate. E vorba de slovenul Marko Deronja (24 ani), care a fost ultima data jucatorul belgienei…

- Juventus a caștigat meciul de debut in noua stagiune din Serie A, impotriva Sampdoriei, scor 3-0. Cristiano Ronaldo (35 de ani) și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, reușinde sa inscrie in minutul 88. Bianconerii au invins la scor de neprezentare Sampdoria la primul meci oficial al lui Andrea…

- Clubul timisorean a anuntat astazi intreruperea colaborarii cu goalkeeperul Mario Contra. Tanarul portar ar urma sa semneze cu o grupare de prima liga imediat dupa plecarea de la ASU Politehnica. Contra, care va implini peste opt zile 21 de ani a petrecut putin peste un an de zile in randul „Baietilor…

- FCSB pare hotarata sa opreasca monopolul pus de CFR Cluj in campionatul Romaniei. Impulsionat de startul bun de campionat, Gigi Becali e gata sa bage adanc mana in buzunar pentru a intari și mai mult o echipa care aratat solida in primele meciuri din noul sezon. Presa din Italia susține ca Romario…

- Columbianul Luis Muriel, 17 goluri in acest sezon de Serie A pentru Atalanta, ar fi alunecat la duș sau pe marginea piscinei și a ajuns la spital. Veste șocanta la Bergamo. Columbianul Luis Muriel, golgeterul Atalantei in acest sezon de Serie A (17 reușite), a ajuns la spital cu traumatism cranian.…

- Stefan Radu (33 de ani) a fost complice la al treilea esec al lui Lazio in lant, primind 5 in Gazzetta dello Sport. Dupa meci, Acerbi s-a contrat cu seful medicilor, iar patronul Lotito a bagat echipa in cantonament. Lazio e la podea, sac de box pentru orice adversar. Echipa cu cea mai buna defensiva…