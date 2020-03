"Referitor la 112 pot sa spun ca nu ea a sunat. Apelurile sunt facute de mama ei, pentru ca nu ma mai agreaza. O mama nu are voie sa se amestece in felul acesta intr-o relație. (…) Mama ei nici nu trebuia sa existe intre noi, chiar daca eu i-am vorbit urat. Eu sunt om care iși asuma orice. I-am cerut iertare Biancai atunci cand am greșit. Cel mai mult ma deranjeaza sa fiu acuzat de niște lucruri pe care nu le fac.