- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a transmis un mesaj emotionat pe pagina de Facebook, privind puterea credintei si a patriotismului, dupa ce pompierii din Arad au stins un incendiu la una dintre bisericile din localitate.

- Ziua de ieri a fost una dintre cele mai importante pentru Alex Bodi. Mama fostului soț al Biancai Dragușanu și-a sarbatorit ziua de naștere, iar omul de afaceri a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant.

- In urma cu doar cateva luni, Lora a trecut prin cele mai grele clipe din viața sa. Mama ei a piedut lupta cu viața dupa ce a indurat ani buni o boala nemiloasa. Cantareața nu poate accepta ca mama sa nu mai este, iar aceasta a incercat sa uite de tristețe mergand in vacanța!

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Oreste Teodorescu a transmis un mesaj emotionant pe pagina de Facebook in plina pandemie de coronavirus si in ziua in care Romania a intrat in starea de urgenta. „Tu cand ti-ai imbratisat ultima data cu patos, partenerul de viata inainte de cafeaua de dimineata?…

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Rona Hartner s-a luptat cu un cancer de colon din cauzacaruia a trebuit sa faca mai multe operații, atat in Romania cat și instrainatate. A trecut peste ele, și-agasit marea dragoste și s-a casatorit, insa chinul a fost enorm. Problemele de sanatate ale actriței Rona Hartner au adus-oin pragul depresiei,…

- Mihaela Borcea a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, dupa ce a aflat ca Adrian, o persoana aproiata ei, a murit. "Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace, dragul și bunul meu prieten Adrian! Ai plecat mult prea devreme dintre noi! Cand cineva pe care-l iubim moare, pare ca timpul…

- Alex Bodi, soțul Biancai Dragușanu este un familist convins și iși da tot interesul ca mariajul cu vedeta sa mearga din ce in ce mai bine, insa nu uita nici de restul persoanelor importante din viața sa.