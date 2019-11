Aleşi germani, pe lista de "lichidare" a unei grupări neonaziste Deputatul ecologist de origine turca Cem Ozdemir a primit la 27 octombrie un e-mail semnat ”Divizia Armelor Nucleare”, aripa germana a unui grupuscul clasat drept periculos in Statele Unite, in care este avertizat ca se afla pe ”lista” personalitatilor de executat. Alta ecologista, Claudia Roth - vicepresedinta Bundestagului (Parlamentul german) - a primit in aceeasi zi un e-mail asemanator.



”Autoritatile supravegheaza foarte indeaproape activitatea acestei «Divizii a Armelor Nucleare»”, a dat asigurari luni, intr-o conferinta de presa obisnuita un purtator de cuvant al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a anuntat miercuri masuri in lupta importiva violentelor extremei drepte, in vederea reglementarii vanzarii de armament si discursului urii pe Internet, la cateva saptamani dupa un atentat antisemit si rasist la Halle, relateaza AFP potrivit Agerpres.Berlinul, care s-a dotat…

- Guvernul german a anuntat miercuri masuri in lupta importiva violentelor extremei drepte, in vederea reglementarii vanzarii de armament si discursului urii pe Internet, la cateva saptamani dupa un atentat antisemit si rasist la Halle, relateaza AFP.

- Un cadavru in stare avansata de putrefactie a fost gasit, miercuri dimineața, in curtea unei case nelocuite din Targu-Jiu. Descoperirea a fost facuta de polițiștii care cautau un barbat, banuit ca a incendiat un scuter, transmite Mediafax.Cadavrul in stare de putrefactie al unui barbat a fost…

- Mai multe dispozitive explozive au fost amplasate in fata sinagogii din orasul Halle din estul Germaniei care a fost scena unui atac miercuri, au indicat surse de securitate citate de dpa, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase…

- Klaus Iohannis a cerut, luni seara, de la Palatul Cotroceni, demisia șefului DIICOT, Felix Banila. El i-a reprosat acestuia modul in care a fost instrumentata ancheta in cazul de la Caracal. Șeful statului condamna modul in care a fost tratata familia Melencu.”Nu ma voi referi la marile rateuri…

- In total, in septembrie, pe Insula Lesbos au ajuns aproape 3.500 de imigranti extracomunitari. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, urmeaza sa discute cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia reuniunii ONU de la New York, despre problema imigratiei. Guvernul de la Atena s-a declarat…

- Dat fiind tensiunile dintre tarile vecine, Maduro a ordonat prezenta tuturor unitatilor la frontiera in stare de alerta si a anuntat o serie de exercitii militare in perioada 10-28 septembrie.Mai multi ex-comandanti din fosta gherila a miscarii Fortele Armate Revolutionare din Columbia…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, marți seara, dupa atacul terorist din Kabul in urma caruia un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei a murit, iar altul a fost ranit, ca instituția pe care o conduce este pregatita sa intervina in funcție de ce e nevoie."Din pacate,…