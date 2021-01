Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de vant puternic. Pana luni dimineata, in Banat si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali va fi cod galben, iar la altitudini mari va fi cod portocaliu. Luni, in intreaga tara vor fi rafale de vant puternic.

- Meteorologii au emis, sambata, Cod galben de ceața și ghețuș in opt județe ale țarii. Conform meteorologilor, pana la ora 10.00 in zona joasa a județelor Salaj, Alba, Satu Mare și Sibiu și in județul Botosani se anunța ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri,…

- Vremea se raceste, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade. Atenționarea de vreme rea este valabila de vineri, la pranz, pana sambata dimineața. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum și in sudul și…

- Meteorologii au anunțat, in urma cu scurt timp, un cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara. Precipitații vor cumula peste 25-35 l/mp dupa ce in zona avertizata s-au cumulat in jur de 50 l/mp. La peste 1800 m, intensificari ale vantului cu viteze de peste 90 km/h…

- Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea. Meteorologii au emis cu scurta vreme in urma o avertizare cod galben de ploi abundente, intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ și viscolite dar și un cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente. Codul galben va fi valabil…

- Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zona montana. De asemenea, in 12 județe din vestul, centrul și nordul țarii se anunța vant puternic. ANM a emis avertizare cod galben de intensificari ale vantului in zona de munte și regiunile vestice…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, luni, trei avertizari meteorologice de intensificari ale vantului. O avertizare Cod galben care vizeaza Carpatii Meridionali si Sudul Banatului este valabila astazi intre orele 10.00-18:00. Iar o avertizare Cod galben pentru vestul si nord-vestul tarii…

- Meteorologii au emis Cod galben de ploi importante cantitativ in nordul Munteniei si sud-vestul Moldovei si de ninsori abundente, intensificari ale vantului si viscol, in Carpatii Meridionali si de Curbura. Avertizarea este valabila de sambata dimineata pana duminica.