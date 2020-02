Stiri pe aceeasi tema

- „There Is No Evil”, de Mohammad Rasoulof, a primit, sambata seara, marele trofeu Ursul de Aur al celei de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, unde Cristi Puiu a fost desemnat cel mai bun regizor din competitia Encounters, aflata la prima editie, pentru lungmetrajul „Malmkrog”.

- Juriile independente ale Festivalului de Film de la Berlin si-au desemnat, sambata, castigatorii, iar filmele cu cele mai multe premii au fost „There Is No Evil” al iranianului Mohammad Rasoulof, care nu si-a putut parasi tara pentru a fi prezent la eveniment, dar a fost reprezentat de fiica lui,…

- Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, regizat de Radu Jude, va rula in cinematografele romanesti incepand de vineri, 21 februarie, cu o zi inainte de premiera internationala din cadrul Festivalului de la Berlin, unde este inclus in sectiunea Forum.

- Regizorul britanic Steve McQueen, premiat cu Oscar, revine la originile sale artistice prin intermediul unei serii de scurtmetraje ce vor fi prezentate intr-o expozitie organizata la Tate Modern din Londra si care ofera vizitatorilor o explorare senzoriala a identitatii persoanelor de culoare, informeaza…

- „Tipografic Majuscul”, noul film semnat de Radu Jude, care pune fata in fata istoria oficiala a ceausismului si drama unui adolescent, are premiera internationala in 22 februarie la Festivalul de la Berlin.Filmul lui Radu Jude „Tipografic Majuscul”, o adaptare dupa spectacolul documentar omonim…

- Bryan Fogel, regizorul documentarului "The Dissident", despre jurnalistul colaborator al The Washington Post Jamal Khashoggi, care a fost asasinat in sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul in 2018, i-a indemnat pe cei interesati sa cumpere productia "sa sustina Arabia Saudita", la lansarea…

- A doua parte a trilogiei “Dragoste 2. America” intra in cinematografele din Romania pe 10 ianuarie 2020. Inaintea premierei, Libertatea a stat de vorba cu regizorul cunoscut pentru filme ca “Eu cand vreau sa fluier, fluier” si “Box”. Filmul este o poveste despre doi oameni la mijlocul vietii si la sfarsitul…

- Productia "Scales" ("Sayidat Al Bahr"), filmul de debut al regizoarei saudite Shahad Ameen, a castigat sambata premiul pentru cel mai bun film in cadrul celei de-a 30-a editii a Festivalului International de Film din Singapore, informeaza revista Variety, potrivit AGERPRES. Filmul care spune povestea…