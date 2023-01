ALERTĂ Un autocar cu români s-a răsturnat în Italia: 22 de răniți, unul în stare gravă Un autocar care venea din Italia catre Romania s-a rasturnat luni pe o autostrada langa Padova. La bord se aflau 52 de persoane, adulți și copii de naționalitate romana. Mai multe persoane au ajuns la spital, dintre care una in stare grava. Accidentul a avut loc pe autostrada A13, in nordul Italiei. Potrivit publicației Il Gazzettino, autocarul plecase din Roma și se indrepta spre Romania. La bord se aflau 52 de persoane, adulți și copii, de naționalitate romana. Cel puțin 22 de persoane au fost ranite. Una a fost transportata in stare grava la spital, iar alte 21 au diverse rani. Șoferul nu consumase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

