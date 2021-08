ALERTĂ! Talibanii au intrat în capitala Kabul, singurul oraș rămas sub controlul autorităților afgane Talibanii intra din toate direcțiile in capitala Kabul, ultimul oraș important controlat de guvern, transmite BBC . UPDATE 12:10: Trei oficiali afgani au declarat ca talibanii sunt in districtele Kalakan, Qarabagh si Paghman. UPDATE 12:00: Personalul ambasadei SUA de la Kabul este evacuat cu elicopterul. Informația este confirmata de corespondentul Washington Post. Potrivit relatarilor presei, talibanii “intra in Kabul din toate parțile“, in timp ce forțele internaționale se pregatesc sa-și evacueze diplomații. Biroul președintelui nega insa aceste informații. Citește și MAE ii indeamna pe romani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

