Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca specializata din domeniul productiei de autovehicule si al altor activitati conexe din Romania.

- The Competition Council has launched, for the first time, an investigation aimed at a possible anti-competitive conduct of some companies on the labor market in the field of car production and other related activities in Romania, according to a press release of the competition authority sent on Monday…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca calificata/specializata din domeniul productiei autovehicule si/sau altor activitati conexe (componente si sisteme pentru…

- Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca specializata din domeniul productiei de autovehicule si al altor activitati conexe din Romania, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta.…

- “Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca calificata/specializata din domeniul productiei autovehicule si/sau altor activitati conexe (e.g. componente si sisteme pentru autovehicule, testare,…

- Consiliul Concurenței a anunțat luni declanșarea, în premiera, a unei investigații privind posibile înțelegeri anticoncurențiale între companii pe piața forței de munca specializata din domeniul producției autovehicule si/sau altor activitati conexe (e.g. componente si sisteme pentru…

- Piata glocala a fortei de munca nu isi va reveni nici in acest an, potrivit unui raport al Organizatiei Internationale a Muncii care arata ca 52 de milioane de oameni vor ramane fara locuri de munca, dublu fata de estimarea precedenta privind anul 2022, scrie Reuters.

- Integrarea persoanelor cu dizabilitați pe piața muncii reprezinta un proces esențial pentru dezvoltarea profesionala și perfecționarea abilitaților și calificarilor acestei categorii sociale, dar și pentru garantarea egalitații de șanse, sporirea incluziunii sociale și asigurarea unui trai decent pe…