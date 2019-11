Alertă pe aeroportul din Amsterdam. Posibilă luare de ostatici într-un avion Potrivit BNO News, este vorba despre o aeronava a companiei Air Europe. Anchetatorii nu au furnizat detalii, ci doar au spus ca este vorba despre "o situație suspecta" la bordul avionului. "Exista o situatie suspecta, este tot ceea ce pot spune", a declarat un purtator de cuvant al Politiei militare olandeze citat de cotidianul britanic Telegraph, scrie Mediafax. Oficialul a refuzat sa ofere detalii despre situatia de securitate. Un terminal aeroportuar a fost inchis din cauza incidentului de securitate. Televiziunea Naționala NOS, care citeaza surse din cadrul serviciilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- O alerta de proportii a fost declansata miercuri seara pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, dupa un incident semnalat la bordul unui avion. Presa locala vorbeste despre o posibila luare de ostatici. Masive forte de politie au fost mobilizate. Autoritatile olandeze au fost puse in alerta in jurul orei…

