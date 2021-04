Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a anunțat joi dupa-amiaza ca se intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112.A fost sesizata prezenta unei valize suspecte in spatiul public, langa un bloc.In acel moment, o echipa pirotehnica a inceput verificarile la fața locului.Specialistii pirotehnisti…

- Patru imobile din cartierul bucureștean Drumul Taberei sunt evacuate, dupa ce, printr-un apel la 112, a fost anunțata prezența unei valize suspecte. O echipa pirotehnica intervine la fața locului, a anunțat Antena 3. Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 din Capitala, in urma unui apel…

- Alerta cu bomba in Sectorul 6 al Bucureștiului. Geniștii au fost chemați din cauza unei genți suspecte. Serviciul Roman de Informații intervine in Sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. A fos...

- Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. Potrivit SRI, a fost sesizata prezența unei valize suspecte in spațiul public, iar in acest moment la fața locului se afla o echipa pirotehnica. Specialiștii pirotehnisti desfașoara activitați…

- Pasarela inaugurata marți care leaga Sectorul 4 al Capitalei și orașul Popești-Leordeni va fi folosita zilnic de 12.000 de oameni. Pasajul trece peste peste liniile de metrou din zona stației Berceni și a fost construit in mai puțin de un an, arata Mediafax. Pasarela Popești Vest are o lungime…

- Fostul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a fost numit in funcția de manager public al orașului Deva. „De astazi, domnul Traian Berbeceanu este manager public al municipiului Deva. Am semnat dispoziția(…)Atribuțiile pe care le am eu ca primar le va avea și el ca manager public, va raspunde și…

- In ultimul timp, una dintre temele cel mai des abordate in spatiul public este pretul la produsele petroliere. La aceasta tema se fac diverse declaratii, se vine cu initiative, propuneri etc. Dar, intentionat sau nu, se trece cu vederea si a doua fateta a monedei, care, apropo, este nu mai putin interesanta…

- S-a inregistrat primul caz de infectare cu COVID in randul elevilor dupa reluarea cursurilor, a informat Digi 24. Este vorba de un elev de la Școala Gimnaziala „Sfantul Andrei” din Sectorul 6 al Capitalei, a confirmat Marina Manea, Inspector General Adjunct al ISMB, pentru Libertatea. „Confirm acest…