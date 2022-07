Alertă națională. Două tinere au fost răpite de pe o stradă din Galați Doua tinere au fost rapite luni seara de pe o strada din Galați. In acest moment sunt cautate de poliție. Potrivit polițiștilor citați de antena3.ro, doua tinere de 24, respectiv, 27 de ani, ar fi fost oprite pe o strada necirculata de mai mulți indivizi și bagate cu forța intr-o mașina. Mașina a demarat in […] The post Alerta naționala. Doua tinere au fost rapite de pe o strada din Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Doua tinere au fost rapite seara trecuta de pe o strada din Galați. In acest moment sunt cautate de poliție. Update 12:10 Tinerele au fost gasite in urma cu scurta vreme, in Capitala. In acest moment, fetele se afla in custodia autoritaților care incearca sa afle exact ce s-a intamplat. Totul s-a intamplat…

- Autoritațile sunt in alerta la nivel național, dupa ce doua fete au fost rapite chiar de pe strada, in Galați. In acest moment fetele sunt cautate de poliție in toata țara.Totul s-a intamplat luni seara, pe o strada necirculata din Galați. Doua tinere de 24, respectiv 27 de ani, au fost oprite pe strada…

