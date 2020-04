Alertă meteo! Temperaturi anormale la jumătatea primăverii Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor și al intensificarilor de vant, iar valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa ușor sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in prima parte a intervalului in regiunile sudice și estice, dar numai izolat vor fi condiții de ploaie slaba. Temporar vantul va avea intensificari la munte, mai ales la altitudini mari, unde va putea depași la rafala 70…80km/h și zapada va fi spulberata, iar in prima parte a intervalului și in estul teritoriului, unde vitezele vor fi in general… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

