- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi puternice, valabil de joi ora 18.00 pana vineri la aceeași ora, in șapte județe. Alte alerte xod galben de vant puternic și ploi sunt in vigoare. Conform ANM, in județele Timiș și Arad, in vestul județului Caraș-Severin, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri la amiaza, o alerta privind precipitații abundente ce vor cadea, de joi seara și pana sambata dimineața, in vestul și nord-vestul țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea, valabila pentru toata tara. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea mult sub limita normala a acestei perioade, in vreme ce la munte isi vor face simtita prezenta si ninsorile. In intervalul 08 octombrie, ora 10…

- Meteorologii anunta ca, pana vineri dimineata, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul si centrul tarii, pentru judetul Caras-Severin fiind emis Cod galben, intrucat acolo vantul va atinge, la rafala, viteze de 60-80 de kilometri pe ora. Totodata, vineri si sambata vremea va deveni…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis sambata un cod portocaliu de ploi abundente pentru 13 județe, dar și un cod galben de vijelii și cantitați de apa insemnate in mare parte din țara. Codul portocaliu este valabil de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 18.00 In intervalul menționat,…