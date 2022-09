Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Prima avertizare meteo Cod galben vizeaza vestul, centrul și nord-vestul țarii, precum și in zonele de munte. Incepand de joi […] Articolul Alerta meteo de ultima ora pentru vestul țarii. Schimbare radicala a vremii pana vineri seara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .