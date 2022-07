ALERTĂ METEO de furtună! Vremea se schimbă radical în România Vremea se schimba radical in Romania. Meteorologii anunța ca duminica vremea se strica in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii au emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu de instabilitate, valabile pana luni. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil 24 de ore, incepand de duminica, la ora 10.00. In urmatoarele ore vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata in nordul, nord-vestul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Vor fi averse descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat vijelii și grindina. In intervale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat și prelungit avertizarile de cod portocaliu și galben de averse, vijelii și grindina. Un cod portocaliu de ploi abundente a fost emis duminica, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana luni dimineața, la 3.00. In intervalul menționat, local in estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei,…

- Meteorologii au actualizat și prelungit avertizarile de cod portocaliu și galben de averse, vijelii și grindina. Un cod portocaliu de ploi abundente a fost emis duminica, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana luni dimineața, la 3.00. In intervalul menționat, local in estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei,…

- Meteorologii au prelungit, duminica, avertizarea de Cod portocaliu ce vizeaza ploi torențiale și grindina. Astfel, Buzaul se afla sub atenționare de ploi abundente pana luni dimineața, 1 august, la ora 3.00. „In intervalul menționat, local in estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare meteorologica de vreme severa pentru multe judete din estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei si al Dobrogei, precum si pentru zona Carpatilor de Curbura. In intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 01 august, ora 10:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit avertizarile meteorologice de instabilitate atmosferica pentru mai multe județe din țara, pana la 1 august. Astfel, ANM a emis un cod galben pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 01 august, ora 10:00 pentru instabilitate atmosferica temporar accentuata.In…

- Mai bine de jumatate de țara se afla sub cod galben de vijelii și grindina, de duminica, 31 iulie, ora 10.00, pana luni, 1 august, la ora 10.00. Totodata, ANM a emis și un cod portocaliu de ploi accentuate, valabil pana luni, la ora 3.00. Potrivit ANM, codul galben de vijelii și grindina vizeaza nordul,…

- Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala, se afla marti, in intervalul 11.00 – 21.00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica. Codul galben anuntat de meteorologi este valabil de la ora 11.00 pana la ora 21.00, fiind asteptate intensificari ale vantului si instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Și Capitala se afla sub avertizare de vreme rea. Codul galben intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana in aceasta seara la ora 22:00. Cantitatile de apa pot…