Alertă meteo ANM. Va fi o iarnă cruntă în România: avertismentul specialiștilor Din punct de vedere calendaristic, nu mai este mult pana cand iarna va veni. Potrivit specialiștilor, vom avea parte de o iarna cum nu s-a mai vazut. Va fi o iarna crunta in Romania Specialiștii de la Administrației Naționale de Meteorologie au emis un avertisment de ultim moment. S-ar parea ca aceasta iarna va fi […] The post Alerta meteo ANM. Va fi o iarna crunta in Romania: avertismentul specialiștilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au anunta ca vremea se strica in Romania si au emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila sambata in 17 judete in care autoritatile au anuntat primele masuri ce se impun iarna. Asa cum anunta meteorologii ANM, sambata, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța vremuri grele pentru urmatoarea perioada pe aproape tot teritoriul Romaniei. Tempepraturi scazute, precipitații și chiar ninsori sunt anunțate pentru weekend-ul care vine. Vom avea parte de fenomene meteo mai puțin obișnuite pentru aceasta perioada Alerta…

- O alerta meteo a Administrației Naționale de Meteorologie arata ca va fi prapad in Romania. Sunt anunțate ploi bogate cantitatic. Un numar de 28 de judete se vor afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica incepand de luni seara pana marti la pranz. De asemenea, de marti dupa-amiaza pana vineri,…

- Vești proaste vin de la meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie, care au anunțat ca vremea buna mai ține doar doua zile. Astfel, lucrurile se vor schimba radical in ce privește vremea, iar la finalul acestei saptamani, vine un val uriaș de frig peste Romania. Alerta meteo ANM. Vremea se…

- Potrivit prognozei meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, in unele zone ale țarii, in a doua parte a zilei, sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindina. In prima parte a zilei, potrivit prognozei ANM, vremea va fi frumoasa. Alerta meteo ANM: se anunța ploi torențiale, vijelii…

- ANM a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri pana luni, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius, conform meteorologilor.„In intervalul mentionat, in zonele de campie și de podiș disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula.…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, valabil in cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Orientali, de luni de la ora 12.00, pana la ora 23.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „In intervalul menționat, in cea…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, valabil in cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Orientali, de luni de la ora 12.00, pana la ora 23.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax.„In…