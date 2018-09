Stiri pe aceeasi tema

- Algeria se confrunta cu o epidemie de holera, pentru prima oara in ultimii 22 de ani. Aproape 60 de persoane sunt deja afectate, in cinci regiuni ale tarii, multe dintre ele fiind in capitala Alger. Potrivit...

- Un avion de pasageri care zbura din Egipt spre Germania a efectuat, vineri, o aterizare de urgenta in Creta (Grecia) din cauza unei amenintari cu bomba. Alerta cu bomba a vizat un avion al companiei germane...

- Circa 50 de oameni au fost evacuati joi dintr-un bloc de locuinte din nord-vestul Londrei unde a izbucnit un incendiu.Nu au fost inregistrati raniti care sa necesite tratament in spital, a precizat Serviciul de ambulanta din Londra.

- Un zbor Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn din Germania, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei federale germane, citat de dpa.Aproximativ 30 de pasageri au fost dusi la un spital local dupa ce…

- O aeronava de pasageri a companiei Tajik Air, care zbura de la Moscova la Khujand (Tadjikistan), a aterizat de urgenta la aeroportul Domodedovo din Moscova, din cauza decompresiei cabinei pilotilor in timpul zborului, a declarat o sursa din cadrul autoritatilor ruse, potrivit agentiei de presa Tass.

- Alerta pe Aeroportul Otopeni. Un avion care decolase spre Italia a fost intors la sol in urma impactului cu o pasare, relateaza Romania TV.Pasagerii au ramas in aeronava in timp ce specialistii au facut verificari. ...

- Alerta pe Aeroportul Otopeni. Un avion care se decolase spre Italia a fost intors la sol. Totul dupa ce in timp ce se ridica, pilotul a franat brusc, in urma impactului cu o pasare, anunta Romania TV.Citeste si: Acuzații incendiare: cand ar urma sa-l tradeze Dragnea pe Tariceanu și ce rol…

- Partea din fata a autocarului a fost zdrobita la impactul cu camionul care transporta deseurile. Accidentul s-a produs pe autostrada A5, in apropiere de Karlsruhe, miercuri. In urma coliziunii, o femeie de 30 de ani, care era ghid, si-a pierdut viata. 31 de persoane au fost ranite, doua dintre…