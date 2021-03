Alerta la Poarta Alba. Pentru ce au fost solicitati pompierii in toiul noptii

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul miezului noptii, pentru cautarea salvarea unei persoane posibil inecate. Cel care a sunat la Dispeceratul Intergat ISU Ambulanta a spus ca salvatorii trebuie sa caute persoana in cauza, pe lacul Tasaul, undeva in dreptul localitatii…

- Noaptea trecuta o casa din comuna Barza a fost cuprinsa de flacari. Pompierii s-au luptat mai bine de trei ore. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Valcea, pompierii au reușit localizarea rapida a incendiului, la nivelul acoperișului, fara ca bunurile din locuința sa fie distruse.…

- Prin apel la 112 pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 03.30 sa intervina in localitatea Cumpana. Potrivit apelantului o cladirea a unei ferme din comuna a luat foc.La locul indicat au fost trimise o autospeciala cu apa si spuma pentru stins incendii si o ambulanta…

- Un accident rutier a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in jurul orei 22.00, prin telefonul de urgenta 112. Cel care a chemat salvatorii a explicat ca accidentul a avut loc la iesire din Tariverde, la intersectia cu drumul spre Cogealac. Acesta a mai explicat…

- In aceasta noapte, in jurul orei 03.15, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat un accident de circulatie.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in sensul giratoriu din Constanta, la Palazu Mare.Acesta a mai spus salvatorilor ca in urma accidentului o…

- Din cauza restricțiilor, Romania n-a avut Revelionul dorit. Dar exista profesii care nu-l au aproape niciodata. La Detașamentul 1 din Brașov, in sala de mese, pompierii au mancat de Revelion paine prajita, iar tradiționala șampanie de la miezul nopții a fost inlocuita cu Cola la „ciob”. Intre intervenții,…

- Pompierii clujeni au intervenit, azi-noapte, la un incendiu izbucnit la un apartament din cartierul Manaștur.Conform ISU Cluj, o autospeciala a fost alertata, in cursul nopții trecute, pentru a stinge flacarile care se manifestau in fața ușii unui apartament dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada…

- Pompierii clujeni au intervenit, azi-noapte, la un incendiu izbucnit la un apartament din cartierul Manaștur.Conform ISU Cluj, o autospeciala a fost alertata, in cursul nopții trecute, pentru a stinge flacarile care se manifestau in fața ușii unui apartament dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada…