- Haos total in Franța. Dupa nu foarte mult timp de cand s-a emis alerta la Muzeul Luvru, acum, oamenii au fost evacuați de la Versailles. Conform celor mai recente informații, poliția franceza a evacuat oamenii, dupa o alerta cu bomba la Versailles. Trebuie spus ca acesta este al doilea obiectiv turistic…

- O sursa din politie a precizat ca s-a primit un mesaj anonim pe website-ul moncommissariat.fr. Palatul Versailles va ramane inchis pana la finalul zilei.Anterior, muzeul Luvru din Paris s-a inchis in mod exceptional sambata la pranz ''din motive de securitate''.Franta a decis vineri seara sa ridice…

