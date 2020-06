Stiri pe aceeasi tema

- Fata rapita are 17 ani si a fost urcata cu forta intr-o masina de culoare neagra, in zona benzinariei de pe strada Dragos Voda din Borsa. Persoanele care pot da detalii sunt rugate sa sune la 112.

