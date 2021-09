Alerta la ISU Dobrogea. Conducta de gaze sparta in Palazu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la ISU "Dobrogea".Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta. Conform primelor informatii oferite de salvatori, au fost semnalate scurgeri de combustibil de la o betoniera rasturnata, pe DN3, la iesire din localitatea Negureni spre Ion Corvin. Misiunea este in desfasurare.…

- Persoana scoasa din apele Marii Negre, la Costinesti, judetul Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, o persoana a fost scoasa din apa marii, in statiunea Costinesti. Aceasta este constienta. Sursa foto cu rol ilustrativ :…

- Persoana disparuta in Marea Neagra, pe plaja H20 din statiunea Mamaia Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", este vorba despre o persoana disparuta in mare, pe plaja H2O din statiunea Mamaia.Misiunea este…

- Incendiu in Cernavoda Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", o butelie a luat foc pe strada Ingaduirii din localitatea Cernavoda. Misiunea este in dinamica.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii intervin in localitatea Lumina, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", un incendiu a izbucnit la o casa situata pe strada Mare din localitatea Lumina. Misiunea este in desfasurare.…

- Alerta la ISU "Dobrogea".Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Din primele informatii, o persoana a fost scoasa inconstienta din mare, in zona epavei din statiunea Costinesti. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Asigurare masuri de prevenire si stingere a incendiilor in Eforie Sud. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in Eforie Sud.Potrivit primelor informatii, pompierii asigura masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe strada…

- Femeie inecata, pe plaja din dreptul complexului Alezzi din Mamaia Nord, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in Mamaia Nord, pe plaja din dreptul complexului Alezzi.Potrivit primelor informatii oferite de ISU Constanta, este vorba despre o femeie care…