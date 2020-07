Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Speranza, ministrul Sanatații din Italia, a anunțat pe Twitter ca a semnat un ordin conform caruia toți cetațenii care vin din Romania și Bulgaria trebuie sa intre automat in carantina odata ce ajung pe teritoriul Italiei. Astfel, autoritațile italiene au decis, printr-o ordonanța de ultim moment…

- Problema modului in care va incepe noul an școlar din toamna este discutata in aceasta perioada nu doar in Romania, ci și in alte state din Europa. In țara noastra, autoritatile nu iau in calcul momentan amanarea inceperii noului an scolar, fiind discutate mai multe scenarii, inclusiv cel in care fiecare…

- Intrebat despre inmultirea numarului de cazuri de coronavirus, Nelu Tataru a explicat ca aceasta crestere "ne face sa ramanem precauti si sa constientizam ca suntem intr-o perioada de transmitere comunitara odata cu cele doua week-enduri mai lungi si cu masurile de relaxare". "Sunt cresteri…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, il contrazice pe Virgil Popescu, ministrul Economiei care spunea in urma cu cateva zile ca dupa 15 iunie romanii care pleaca in vacanța in Grecia și Bulgaria pot scapa de izolare. Ministrul Sanatații declara susține ca trebuie vazuta evoluția cazurilor pentru a lua…

- „Caporalato” este un sistem de exploatare a forței de munca migrante care exista de zeci de ani in peninsula. Migranții lucreaza ilegal timp indelungat, uneori neplatiți și supuși abuzurilor. In criza Covid-19, autoritațile sunt ingrijorate de faptul ca mafia poate exploata situația mai mult ca oricand. …