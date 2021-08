Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de magazine Lidl retrage de pe piața doua produse pe baza de canepa, din cauza conținutului ridicat de tetrahidrocanabinol (THC). Consumarea acestui produs poate avea consecințe nedorite asupra sanatații, precum schimbari ale dispoziției și oboseala. Producatorul sloven Mogota d.o.o. recheama…

- Rețeaua de magazine Lidl retrage de pe piața doua produse pe baza de cinepa, din cauza conținutului ridicat de tetrahidrocanabinol (THC). Consumarea acestui produs poate avea consecințe nedorite asupra sanatații, precum schimbari ale dispoziției și oboseala. Producatorul sloven Mogota d.o.o. recheama…

- Rețeaua de magazine Lidl rerage de pe piața doua produse pe baza de cinepa, din cauza conținutului ridicat de tetrahidrocanabinol (THC). Consumarea acestui produs poate avea consecințe nedorite asupra sanatații, precum schimbari ale dispoziției și oboseala. Producatorul sloven Mogota d.o.o.…

- V. Stoica Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția asupra a doua produse care pot sa aiba efecte asupra sanatații celor care le consuma: ceai de canepa și ulei de canepa, ambele comercializate prin intermediul unui mare lanț de magazine. In primul caz,…

- Pe site ul ANSVSA au fost publicate astazi doua alerte alimentare ce vizeaza produse comercializate in magazinul Lidl romania. Potrivit ANSVSA, astazi, 25.08.2021, producatorul sloven Mogota d.o.o. a anuntat ca recheama produsul "Mogota Ceai de canepa 20buc" cu data de valabilitate minima 31.12.2022.Decizia…

- In cazul Milka, inghețata ministick, este vorba de loturile MI1135 și MI1136 cu termenul de valabilite 31.05.2023.In cazul KitKat inghețata pe baț, este virba de lotul PL1048, cu termend e valabiliate 28.02.2023.Retragerea produsului de pe piața și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca inca un lanț de magazine retrage de la comercializare mai multe sortimente de inghețata in care s-a depistat oxid de etilena in aditivul guma de carruba utilizat in producție. Carrefour Romania informeaza ca a fost notificata…

- Mai multe loturi de inghetata Milka vor fi retrase de pe piata dupa ce s-a constatat ca ingredientul stabilizator pe baza de plante depaseste limitele legale pentru oxidul de etilena, potrivit unui anunt postat sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…