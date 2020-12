Convocarea statelor membre s-a facut prinmecanismul integrat al UE pentru un raspuns politic la crize (IPCR), care are ca scop luarea unor decizii rapide si coordonate la nivelul UE in cazul unor crize importante si complexe, potrivit Agerpres.Pentru pregatirea acestei reuniuni, cabinetul presedintelui Consiliului European, Charles Michel, a convocat duminica o videoconferinta pe teme tehnice. La aceasta reuniune reprezentantii „statelor membre au facut schimb de informatii despre masurile pe care intentioneaza sa le adopte in orele urmatoare”, cum ar fi interzicerea zborurilor din Regatul Unit…