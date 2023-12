Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la sediul Parlamentului European din Strasbourg, dupa un mesaj privind o posibila contaminare a lotului de apa pus la dispoziția tuturor celor aflați in cladire. A fost emis un comunicat de criza. „Contaminarea apei – Comunicare de criza Se suspecteaza contaminarea apei in sticlele de apa…

- "Contaminarea apei - Comunicare de crizaSe suspecteaza contaminarea apei in sticlele de apa distribuite in hemiciclu și in birourile Președinției astazi, 14/12/2023, la STRASBOURG.Va rugam sa nu beți din sticlele de apa in incinta Parlamentului European din Strasbourg.In caz de expunere: instrucțiuni…

- Clipe de panica in Franța și Elveția! Au fost evacuate de urgența aeroporturile din Strasbourg și din Basel.In urma cu doua ore s-a terminat sesiunea plenara a Parlamentului European, iar pe Aeroportul din Strasbourg se aflau la momentul emiterii alertei cu bomba foarte mulți europarlamentari, inclusiv…