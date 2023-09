Stiri pe aceeasi tema

- Va fi retras de pe piața un produs Nestle. Marfa, anunța compania, nu este sigura pentru persoanele alergice la arahide. Este vorba despre KitKat Pops Peanut & Corn 110g, iar cantitatea retrasa va fi limitata. „Nestle Romania retrage si recheama din piata o cantitate limitata din produsul KitKat Pops…

- ”Nestle Romania retrage si recheama din piata o cantitate limitata din produsul KitKat Pops Peanut & Corn 110g care nu prezinta eticheta in limba romana. Produsul este sigur pentru consum, cu exceptia persoanelor alergice la arahide, deoarece acesta contine in reteta pasta de arahide”, arata anuntul…

- Nestle Romania retrage de pe piata o canditate limitata dintr-un produs care are in componenta pasta de arahide si poate fi fi periculos pentru persoanele cu alergii la arahide.”Nestle Romania retrage si recheama din piata o cantitate limitata din produsul KitKat Pops Peanut & Corn 110g care…

- Nestle Romania retrage de pe piata o canditate limitata dintr-un produs care are in componenta pasta de arahide si poate fi fi periculos pentru persoanele cu alergii la arahide.”Nestle Romania retrage si recheama din piata o cantitate limitata din produsul KitKat Pops Peanut & Corn 110g care nu prezinta…

- Autoritatea National e Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a initiat retragerea de la comercializare a unor produse din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Produsele trebuie returnare. Nu se consuma. Au fost retrase din magazinele Carrefour doua loturi de file de somon…

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

- Incepand de astazi, Volvo va comercializa numai SUV-uri pe piața din Marea Britanie. Asta pentru ca marca suedeza tocmai a retras de pe aceasta piața toate modelele sedan și break de la vanzare. Rezultatul este ca modelele S60, V60, S90 și V90 nu mai sunt disponibile in aceasta țara. Decizia de a retrage…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov cauta o minora in varsta de 17 ani, din Satul Dudu/Chiajna, care la data de 07 iunie, a plecat din centrul de fete in care se afla internata, din comuna Balotești, și nu s-a mai intors. Sesizarea a fost formulata la data de 19 iunie, in jurul orei…