Stiri pe aceeasi tema

- Un fragment dintr-un ghetar situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, in partea italiana a masivului Mont Blanc, risca sa se prabuseasca din cauza temperaturilor ridicate, determinand evacuarea a mai multor zeci de rezidenti si turisti din zona, au anuntat joi autoritatile locale, potrivit…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat, marți, ca pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore pentru evacuarea apei din peste 80 de subsoluri, curți și locuințe, in județele Alba, Bacau, Covasna și Tulcea.Potrivit IGSU, cel mai afectat județ de aversele torențiale…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs vineri in cercul de foc al Oceanului Pacific. Autoritațile au emis un avertisment de „valuri tsunami periculoase” pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 252 de focare active, dintre care patru in exploatatii comerciale, in timp ce in 12 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- Opoziția nu dorește prelungirea starii de alerta. Președintele interimar PSD Marcel Ciolacu s-a aratat vehement impotriva continuarii starii de alerta, dupa data de 15 iunie. De asemenea, ALDE și PRO Romania au anunțat deja ca nu o vor vota in Parlament. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Planul B este intotdeauna pregatit, spune Raed Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit, la Jurnalul de Seara, despre posibilitatea ca Parlamentul sa nu fie de acord cu prelungirea starii de alerta.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat aseara, intr-o intervenție telefonica la B1 TV, ca nu crede ca se va renunța la starea de alerta incepand de saptamana viitoare din cauza focarelor noi de coronavirus și a transmiterii comunitare a bolii. Evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului…

- Sesizarea Avocatului Poporului nu a mai ingropat Guvernul CCR a decis ca starea de alerta e constituționala, astfel ca aceasta poate fi instituita din 15 mai. Curtea Constituționala a fost sesizata de Avocatul Poporului pe baza fapului ca legislația care reglementeaza starea de alerta incalca principiul…