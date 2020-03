Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au gasit, la subsolul imobilului in renovare, din Capitala, unde au fost chemați prin apel la 112, mine antipersonal. Acestea nu aveau incarcatura explozibila, precizeaza Poliția...

- Polițiștii au gasit la subsolul unui imobil in renovare, din Capitala, mine antipersonal. Acestea nu aveau incarcatura explozibila, precizeaza Poliția Capitalei. Alerta s-a dat dupa un apel la numarul de urgența 112.

- Un individ a sunat la 112 și a anunțat, in urma cu puțin timp, ca a amplasat un dispozitiv exploziv pe Calea Victoriei din București.Polițiștii au blocat zona, iar pirotehniștii de la SRI vor verifica locul respectiv pentru a vedea daca amenințarea se confirma. in ultimele, saptamani, in bucurești…

- Politistii din Capitala sunt in alerta dupa ce s-a aflat ca interlopii din Bucuresti se pregatesc de un razboi stradal, cand in vedere ultimul conflict, dintre ”Clanul Sportivilor” și ”Clanul Țiganilor”, soldat cu ranirea liderului ”Sportivilor”....

- Atenție de unde luați taxiuri in București! Polițiștii locali au stabilit principalele zone in care clienții risca sa fie inșelați. Pe lista sunt Piața Unirii, Centrul Istoric și Gara de Nord. Iar cele mai frecvente nereguli sunt refuzul cursei sau suprapretul.

- Peste 800 de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Alba in ultimele 24 de ore. Trei dintre persoanele asupra carora au fost gasite erau minore. Poliția atrage atenția cu privire la pericolul pe care-l reprezinta folosirea obiectelor cu conținut pirotehnic, mai ales pentru copii. …

- Dintre acestea, 11 erau legate de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive. De asemenea, au fost reținute in vederea suspendarii 57 de permise de conducere. In cadrul activitaților polițienești specifice, au fost constatate…

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca a fugit din unitatea medicala. Poliția avertizeaza ca tanarul cu afecțiuni psihice este agresiv. La același spital, in vara, un barbat de 38 de ani a atacat cu un stativ 13 pacienti, dintre care 7 au murit.Polițiștii buzoieni au fost sesizați…