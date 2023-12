Stiri pe aceeasi tema

- In Transilvania au intrat in vigoare un cod portocaliu și un cod galben de viituri, valabile de duminica, 3 decembrie, pana luni, 4 decembrie 2023. Avertismentele sunt anunțate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). “Incepand de astazi, 3 decembrie, la ora 12:00, este…

- Specialiștii de la „Apele Romane” au emis, duminica, avertizari Cod portocaliu și Cod galben de viituri in nord-vestul țarii. Fenomenele vizate constau in cresteri de debite si niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, cu depasiri de aparare, conform Mediafax.„Conform…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis cod portocaliu și galben de indundații in Romania. Iata ce județe din țara sunt vizate de avertizare.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod Galben și una Cod Portocaliu de viituri in 17 bazine hidrografice pana duminica, inclusiv din Cluj.Hidrologii au instituit un Cod Portocaliu incepand de maine, 1 decembrie, ora 3:00, pana duminica, la pranz.In…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben si Cod portocaliu de viituri, valabile pana duminica, in 17 bazine hidrografice. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 decembrie, ora 03:00 – 3 decembrie, ora 12:00, este instituit Codul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat sambata avertizarile hidrologice, anunțand Cod portocaliu de viituri pe raurile din Dobrogea si Cod galben pe alte cateva rauri.

- O atentionare Cod portocaliu de viituri este valabila pana marți la miezul nopții pe rauri din judetul Alba, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! O avertizare cod galben de inundații este valabila in Romania, in cursul zilei de azi. Care sunt zonele vizate, unde vor lovi puhoaiele, și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.