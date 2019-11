Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat, raniti la chiosc, au avut nevoie de spitalizare. Atacatorii au spart vitrinele cafenelei si au devastat mobilierul, ranind alte doua persoane, printre care si un politist. Acesta a suferit doar rani usoare si a fost ulterior externat, a precizat purtatorul de cuvant. La…

- Forțelor turce par sa fi comis crime de razboi in cursul operațiunii militare din Siria, a declarat Mark Esper, secretarul Apararii de la Washington, care a precizat ca SUA pregatesc retragerea tuturor trupelor americane din nordul Siriei, informeaza postul CBS News. SUA și Turcia sunt membri NATO."Așa…

- 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'.…

- Conform informatiilor publicate ieri in sistemul electronic national de achizitii publice (SICAP), cei doi ofertanti sunt Bozankaya (Turcia) si asocierea Golden Dragon Bus – Xiamen (ambele din China). Ofertantii au licitat pentru toate cele patru loturi cuprinse in procedura: Iasi (24 autobuze, 54,5…

- Afluxul de migranti din Turcia spre Grecia a ajuns deja la un maxim pentru ultimii trei ani, dar Atena se asteapta ca ritmul sosirilor sa creasca si mai mult, a declarat joi un oficial elen, relateaza dpa.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri telefonic despre Acordul UE-Turcia privind stoparea migratiei spre Europa, la cateva zile dupa ce liderul de la Ankara a amenintat ca il va incalca, informeaza dpa. Un purtator de cuvant al guvernului…

- Grupul CEZ, care detine in Romania retele de distributie de energie electrica, cel mai mare parc eolian din Europa si cateva hidrocentrale, anunta, intr-un comunicat, ca lanseaza o testare de piata cu privire la vanzarea activelor din Romania. Compania din Cehia a anuntat ca noua strategie a companiei-mama…

- Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de…