Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și grindina... The post Alerta meteo de vreme rea. ANM a emis un cod portocaliu de furtuni in cea mai mare parte a țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca valul de caldura continua. Pana duminica seara a fost emis cod galben si cod portocaliu pentru cea mai mare parte a tarii. Vineri, in zona montana este cod galben de furtuni.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Cluj. Vor fi vijelii puternice, cu averse torențiale,care vor depași 25-30 l/mp, grindina și descarcari electrice.Codul portocaliu este valabil intre orele 14:00 și 15:30. Acesta se va manifesta in Cluj-Napoca,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, avertizari Cod portocaliu și galben de vreme instabila. Avertizarile in vigoare in ora urmatoare vizeaza 3 județe. Pana la ora 18.30, in...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat. Pe parcursul zilei de marți, pana miercuri la ora 3.00, va fi Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben și Cod Portocaliu de vreme instabila. Cod galben si Cod portocaliu de ploi torențiale și canicula Canicula s-a instalat deja in toata Romania, iar meteorologii avertizeaza ca urmeaza o perioada de vreme instabila. Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 - 23.00, in 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. ANM a emis o informare meteo ce anunța perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o noua alerta. Potrivit informațiilor oficiale, in țara noastra va fi cod galben, dar și portocaliu, de ploi torențiale cu grindina. Iata in ce zone din Romania se va manifesta vremea rea, dar și cand vor inregistra temperaturile o creștere. Anunțul…