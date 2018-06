Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anunta vineri ca a arestat, in gara londoneza Charing Cross, un barbat care pretindea ca avea asupra sa o bomba, transmite Reuters. 'Un barbat care sustinea ca avea o bomba in...

- Marea Britanie a fost lovita de fulgere de 15.000 - 20.000 de ori in noaptea de sambata spre duminica, cand tara a fost traversata de ceea ce meteorologii au numit "mama tuturor furtunilor", informeaza Press Association, conform agerpres.ro. Cerul a explodat de lumina si tunete deasupra capitalei…

- O substanta suspecta a fost descoperita la biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes, a anuntat marti politia, la o zi dupa ce oficialul britanic a declarat ca imigranti din Caraibe identificati in mod eronat drept imigranti ilegali ar fi putut fi deportati, relateaza…