ALERTĂ! Cod PORTOCALIU pentru aproape jumătate din țară ANM emis noi avertizari meteo, mare parte a țarii fiind sub cod portocaliu sau sub cod galben de ploi și instabilitate atmosferica pana la ora 02.00 a nopții de duminica spre luni. Potrivit codului portocaliu, in Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și in estul Transilvaniei vor fi averse abundente, descarcari electrice și izolat vijelii și grindina. Cantitațile de apa vor depași 40…50 l/mp și pe arii restranse 60…80 l/mp. Manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi pe alocuri și in celelalte județe din Transilvania. Codul galben atenționeaza ca, in cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

