- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, doua atentionari nowcasting Cod galben de vant valabile pentru judetele Constanta, Tulcea si Ialomita in orele urmatoare. Potrivit ANM, in...

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi puternice si lapovita, pana joi. De asemenea, meteorologii au anuntat cod galben de ninsori si viscol pentru zona montana din 17 judete. The post Cod galben de ninsori si viscol in 17 judete. Alerta de vreme severa pana in ziua de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de vant puternic, valabila pe durata orelor urmatoare in judetele Olt, Valcea, Dolj si Caras-Severin. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa, valabila in localitati din judetul Dolj. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- Zone din judetele Alba si Hunedoara sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de vant, emise, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei, pana la ora 16:00, in...

- Zone din patru judete sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in judetele Caras-Severin (zona de munte), Arad, Bihor si Hunedoara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, luni, avertizarea nowcasting Cod galben de vant, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea potrivit Agerpres. Astfel, conform prognozei, pana la ora 19:00, in cele doua judete vantul va avea intensificari locale, la rafala, de 55 - 65…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica a atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic valabila pana la ora 17:00 in judetele Olt, Dolj si Mehedinti. Intensificarile vantului vor...