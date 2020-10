Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vreme rea, care va afecta aproape toate județele din țara.Avertismentul este valabil in perioada 13 octombrie, ora 09:00 - 13 octombrie, ora 21:00.In intervalul menționat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 100...130 km/h,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru cea mai mare parte a tarii valabila pana duminica dimineata. In judetul Calarasi, alerta metea este valabila sambata, de la ora 15.00 pana la ora 23.00.

- Meteorologii au emis avertizari pentru mai mult de jumatate de tara. Codul Galben intra in vigoare astazi, de la ora 10,00, in timp ce avertizarea Cod Portocaliu vizeaza jumatate de tara si intra in vigoare la ora 13,00.

- Meteorologii au anunțat un nou cod ROȘU de ploi torențiale, vijelii și grindina COD : ROSU Valabil de la : 19-08-2020 ora 16:35 pana la : 19-08-2020 ora 17:30 In zona : Județul Botosani:...

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod portocaliu de ploi puternice, vijelii și grindina pentru zece județe. Avertizarea este valabila de la ora 18:00 și expira miercuri la ora 13.00. ANM a emis și...

- Meteorologii anunța ca vremea se strica in aproape toata țara, iar in urmatoarele ore va ploua torențial, vor fi vijelii și posibile caderi de grindina. ANM a emis și un cod galben care vizeaza 26 de județe.

- ANM a emis, joi, o alerta Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, in vigoare pentru 28 de județe. Alerta expira la ora 23.00. O informare meteo va intra in vigoare vineri și semnaleaza...

- Meteorologii au emis, duminica, trei avertizari cod portocaliu si galben de vreme rea, valabile pana luni seara. Prima si cea mai severa avertizare, de tip portocaliu si galben, vizeaza aproape toata tara, cu exceptia Dobrogei.