Stiri pe aceeasi tema

- Pui cu Salmonella, in magazinele din Europa. Unde a fost depistat produsul contaminat, este alerta alimentara. Sute de persoane din 15 țari au fost infectate, iar una a decedat. Pui cu Salmonella in Europa. Sute de persoane au fost infectate Este alerta alimentara in Europa dupa ce au fost descoperite…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a anuntat joi ca un focar de salmonella asociat cu carnea de pui afecteaza in prezent 16 tari. In Germania au fost in total 18 cazuri in acest an, potrivit evaluarii. Un total de noua persoane din trei tari au necesitat ingrijiri medicale in…

- Potrivit sursei citate, au fost raportate 335 de cazuri confirmate in 15 tari europene, precum si in Statele Unite, in perioada ianuarie – 24 octombrie, transmite agentia DPA, potrivit Ziare.com. In Germania au fost in total 18 cazuri in acest an, potrivit evaluarii. Noua persoane din trei tari au…

- Este din nou alerta alimentara in țara noastra! DSVSA trage un semnal de alarma și ii atenționeaza pe consumatori cu privire la produsele cumparate de la sibieni. A fost gasita telemea cu E. Colli, Salmonella și Stafilococ, in Sibiu. Iata ce spun specialiștii!

- ANSVSA a transmis un avertisment pentru toți romanii. In urma cu foarte puțin timp, specialiștii au decis sa retraga de la vanzare somon afumat norvegian, dupa ce a fost confirmat faptul ca este infectat cu bacteria Listeria. De asemenea, este important de știut ca persoanele care le-au achiziționat…

- Lanțul de supermarketuri Carrefour retrage de pe piata mai multe loturi de file de somon norvegian afumat, produs de OCEAN FISH, ca urmare a prezentei Listeria monocytogenes. ”Va informam ca societatea OCEAN FISH S.RL. a initiat retragerea de la comercializare a produsului de mai jos, ca urmare a evidențierii…

- Specialiștii au anunțat o alta alerta alimentara in Romania! Este vorba despre un tip de carne de pasare infectat cu salmonella. Aceasta a fost descoperita in mai multe magazine din Romania. Acest produs este importat din Polonia, respectiv „Sferturi posterioare de pui congelate”.

- Pericol de contaminare cu Salmonella, a avertizat Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara. Instituția a anunțat ca a depistat aceasta bacterie la un lot de sferturi posterioare de pui congelate, produse in Polonia. Reprezentantii ANSVSA cer populației care a cumparat produsul sa nu-l consume. In…