Se fac pregatiri pentru curatenia de primavara. Toti angajatii si toate utilajele vor fi la dispozitia lugojenilor

Lugojul va avea in acest an o actiune de curatenie de primavara. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lugojului, Bogdan Blidariu, care sustine ca in aceste zile se lucreaza… [citeste mai departe]