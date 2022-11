Aleksandr Dughin invocă explicit lichidarea lui Vladimir Putin: „Aceasta nu este o trădare, ci un pas către Armaghedon” Intr-un acces de furie dupa retragerea trupelor ruse din Herson, filozoful ultranaționalist rus Aleksandr Dughin, supranumit ideologul lui Vladimir Putin, s-a dezlanțuit și a cerut ca liderul rus sa fie rasturnat de la putere și chiar executat, intr-o postare pe canalul sau de Telegram pe care ulterior a șters-o. Dughin, a carui fiica a fost ucisa intr-un atentat cu mașina cu bomba la Moscova la inceputul acestui an, a postat un citat din „The Golden Bough” de Sir James Frazer, in care un rege este ucis pentru ca nu a putut aduce ploaia in timpul secetei. „Herson este predat. Un oraș rusesc a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a denuntat marti „lipsa de actiune” a Comitetului International al Crucii Roșii (CICR) pentru a-i ajuta pe soldatii care sunt prizonierii rușilor si pe care organizatia internationala nu a putut inca sa ii viziteze, relateaza AFP. „Din pacate, la fiecare schimb, constatam ca lipsa de actiune…

- Aproximativ 30% din infrastructura energetica a Ucrainei a fost lovita de rachete rusești incepand de luni, 10 octombrie, a declarat marți ministrul ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko . Potrivit ministrului, „pentru prima data de la inceputul razboiului”, Rusia „vizeaza in mod specific” infrastructura…

- Cele patru regiuni care au avut consultari – Luhansk, Donețk, Zaporijjia și Herson – au raportat voturi in favoarea aderarii la Rusia cuprinse intre 87% și 99%. Rezultate respinse de comunitatea internaționala, relateaza Le Monde preluat de rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Declarația o face doctorul in economie Mihail Poisic in marja celei de-a III-a Conferințe internaționale „Fundamentele dezvoltarii durabile și viitorului sigur al Republicii Moldova”. „Autoritațile noastre sint orientate doar catre Occident, dar acesta din urma nu este interesat ca intreprinderile noastre…

- Mobilizarea este un „semn de panica”, a declarat miercuri premierul olandez, imediat dupa discursul președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Premierul olandez Mark Rutte a reacționat la anunțul privind mobilizarea „parțiala” al lui Vladimir Putin. La fel ca alți lideri mondiali, Rutte a spus ca mișcarea…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…