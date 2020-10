Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca nu va participa la urmatoarea dezbatere cu candidatul democrat Joe Biden. Asta dupa ce Comisia pentru dezbateri prezidentiale care gazduieste evenimentul a anuntat trecerea la un format online pentru a proteja sanatatea publica, potrivit Agerpres. „Nu-mi…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat marti ca, daca Donald Trump este in continuare pozitiv la COVID-19 pentru urmatoarea lor dezbatere televizata, la 15 octombrie, cei doi rivali la prezidentialele din 3 noiembrie "nu vor trebui sa dezbata", noteaza AFP. "Nu stiu care…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Dupa o seara de dezbatere in care cei doi candidati la alegerile prezidentiale din SUA s-au implicat in insulte si intreruperi repetate, si chiar moderatorul a admis ca a scapat situatia de sub control, comisia care conduce dezbaterile prezidentiale a anuntat ca incearca sa adauge "mai multa structura"…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…