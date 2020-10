Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informeaza duminica Reuters. "Am venit aici, nu eram prea bine", a declarat liderul american in varsta de 74 de ani…

- Liderul de la Casa Alba a facut o prima declarație dupa internarea in spital, ulterior confirmarii sale cu noul coronavirus. Mesajul video a fost postat pe contul oficial de Twitter al lui Donald Trump. Incepand prin a mulțumi cadrelor medicale de la Centrul Walter Reed, unde a fost dus cu un elicopter,…

- Donald Trump, aflat la tratament pentru COVID-19 in spital, a publicat un video pe Twitter in care explica faptul ca se simțea rau la venirea in spital, ieri, dar acum este mult mai bine. Președintele american s-a filmat in apartamentul prezidențial din spital. Deși nu arata foarte bine, a spus ca „in…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Presedintele SUA a anuntat, joi seara, ca intra in carantina impreuna cu sotia Melania dupa ce au fost testați pozitiv la noul coronavirus, potrivit BBC . Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!—…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat marti gata sa injecteze fonduri personale in campania sa daca acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreapta, relateaza Agerpres, care citeaza AFP."Daca va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, intrebat despre acest lucru de jurnalisti…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca uneori regreta postarile sale de pe Twitter, recunoscând ca utilizeaza impulsiv aceasta platforma si ca i-ar fi benefica o abordare mai prudenta, transmite agenția DPA, preluata de Agerpres.Întrebat într-un interviu cu…