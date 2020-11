Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump pare ca nu va ceda ușor in fața lui Joe Biden. Republicanul spune ca decizia privind cine trebuie sa fie președintele Statelor Unite se afla in mana Curții Supreme a SUA. „CAȘTIG ușor președinția Statelor Unite cu votul legal. Observatorilor nu li s-a permis, in niciun fel sau forma, sa-și…

- Campania candidatului republican la presedintia SUA, presedintele in exercitiu Donald Trump, a anuntat joi ca a prezentat judecatorilor din statul Nevada o plangere prin care solicita suspendarea numararii voturilor, sustinand ca acelea care se numara acum sunt ''voturi ilegale'',…

- REZULTAT ALEGERI SUA. Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o moțiune in statul Georgia, astfel incat operațiunile de numarare sa fie suspendate, scrie Associated Press. Citeste si ALEGERI SUA 2020 Joe Biden isi anunta victoria: "Am castigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului…

- Donald Trump a intentat un proces in justitie pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP. Actiunea a fost…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…