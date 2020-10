Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din statul american Florida, considerat crucial pentru desemnarea presedintelui, incep luni sa voteze anticipat pentru scrutinul de la 3 noiembrie, in conditiile in care un numar record de 28 milioane de americani, in majoritatea lor democrati, si-au exprimat deja optiunile, transmite…

- Peste zece milioane de cetateni americani au votat deja pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, prin posta sau anticipat, conform unei numaratori date publicitatii luni, informeaza AFP. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele in cauza", a indicat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost testat negativ pentru noul coronavirus, a anuntat joi un responsabil al administratiei americane, relateaza Reuters. Pence a participat la o dezbatere miercuri seara cu candidata democrata la vicepresedintie Kamala Harris si urmeaza sa participe joi la…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida,…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida,…

- Presedintele Donald Trump va organiza duminica un miting de campanie in interior, in pofida avertismentelor specialistilor din domeniul sanitar de a se evita adunarile publice cu participare numeroase in spatii inchise, transmite Reuters. Presedintele republican Donald Trump este criticat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…