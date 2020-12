Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales Joe Biden îl va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate în viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa, preluata de Agerpres.Alegerea lui Xavier…

- Presedintele ales Joe Biden il va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate in viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa. Alegerea lui Xavier Becerra, fost congresman,…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica membri importanti din cercul de consilieri si ai echipei sale de campanie in posturile de comunicare de la Casa Alba, o echipa care va fi exclusiv feminina, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Astfel, fosta purtatoare de cuvant a Departamentului…

- Renumararea voturilor la scrutinul prezidential din SUA in cele mai mari doua comitate din Wisconsin s-a incheiat duminica, confirmand ca presedintele democrat ales Joe Biden l-a invins pe presedintele in exercitiu Donald Trump in acest stat-cheie cu peste de 20.000 de voturi, relateaza Reuters. Renumararea…

- Presedintele ales Joe Biden ar inclina spre fostul consilier de securitate in administratia Obama si diplomatul Tom Donilon pentru postul de director CIA, au dezvaluit surse familiare cu situatia pentru Politico.

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat luni ca va participa joi la o dezbatere cu fostul vicepresedinte Joe Biden, in pofida conditiilor pe care le considera nedrepte, relateaza Reuters. ''Voi participa, cred doar ca este foarte nedrept'', a declarat Trump jurnalistilor.…