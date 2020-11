Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui american in exercitiu Donald Trump a formulat un recurs la un tribunal federal, in Pennsylvania, cu scopul de a-i impiedica pe oficialii locali sa certifice victoria presedintelui-ales Joe Biden in acest stat, relateaza Reuters.

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Inaintea ultimului weekend dinaintea zilei alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele american Donald Trump si contracandidatul democrat Joe Biden se vor deplasa in statele indecise din Midwest, printre care Wisconsin, unde pandemia de COVID-19 a inregistrat o recrudescenta substantiala, comenteaza…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Zeci de mii de mesaje trimise joi prin e-mail cu solicitari de voluntariat pentru Partidul Democrat din SUA provin de fapt de la autorii unei fraude si ascund software ostil, arata cercetatorii firmei de securitate informatica Proofpoint, citati de Reuters. E-mailurile folosesc texte similare celor…