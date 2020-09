Stiri pe aceeasi tema

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Este deocamdata neclar daca anunțata candidatura este una serioasa sau doar un mesaj glumeț al vedetei rap, scrie Reuters.Rapperul american Kanye West, un susținator vocal al actualului lider de la Casa Alba, a anunțat sambata pe Twitter ca va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, noteaza…