Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu inseamna a manifesta. Nimic din toate acestea nu are de a face cu manifestatiile. Este anarhie si atata tot", a declarat Joe Biden intr-un discurs la Pittsburgh, in Pennsylvania. "Focul arde, iar noi avem un presedinte care pune paie pe foc, in loc sa lupte cu flacarile", a continuat fostul vicepresedinte…