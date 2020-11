Presedintele ales Joe Biden a declarat marti ca America "se intoarce" pe scena mondiala si s-a declarat "increzator" in capacitatea sa de a restaura "respectul" international pentru SUA, informeaza AFP. Intr-o declaratie de presa in fieful sau din Wilmington, democratul a subliniat ca a discutat cu sase lideri mondiali. "Le-am spus ca America se intoarce. Nu mai e America singura", a afirmat Biden. Raspunsul lor a fost foarte "entuziast (...), asa ca am incredere ca vom reusi sa restauram respectul de care America se bucura anterior", a adaugat el.AGERPRES/(AS - editor: Ionut Mares, editor online:…